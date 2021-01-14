Затори у Києві 14 січня через снігопад (ОНЛАЙН-КАРТА)

У Києві автомобілісти вимушені стояти у численних заторах. Рух транспорту ускладнюють погодні умови. 14 січня столицю засипало снігом.

Затори утворилися на проспекті Перемоги, бульварах Тараса Шевченка та Дружби Народів, на вулицях Хрещатик, Січових Стрільців, Саксаганського, Олени Теліги, Київському шляху та Великій окружній дорозі.

Щоправда, на мостах – Дарницькому, Патона, Метро, Північному – немає уповільнення руху. У бік Лівобережжя столиці є затримка на Південному мосту.

Також сильні затори біля станцій метро Шулявська, Дорогожичі, Лук’янівська.

Онлайн-карта заторів у Києві:







Через сніг Київ стоїть у заторах – де складно проїхати (КАРТА) / 2 фотографии

Затори у Києві

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.