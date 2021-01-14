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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Почему Украина подписала договор с китайской компанией Sinovac — объяснение Минздрава

Переговоры с китайской компанией Sinovac о поставках вакцины начались еще в мае. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Он также заявил, что Украина ведет переговоры с рядом других компаний.

— Все без исключения производители в мире, которые производят вакцины, которые предоставили отчеты, компании, зарегистрировавшие вакцины… мы ведем с ними переговоры с мая.

Так же как и с COVAХ. Поэтому это манипуляции, которые пытаются разгоняться некоторыми политдеятелями, в у которых кроме болтовни ничего нет. Их цель — навести ужас и держать в страхе украинцев, — заявил он.

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Украинская фармацевтическая компания Лекхим планирует в 2022 году начать производство вакцины китайской компании Sinovac Biotech от коронавируса.

компания заключила соглашение с китайским производителем по дистрибуции и локализации производства в Украине на пять лет.

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