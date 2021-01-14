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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Чому Україна підписала договор з китайською компанією Sinovac – пояснення МОЗ

Переговори з китайською компанією Sinovac про постачання вакцини почалися ще в травні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Він також заявив, що Україна веде переговори з низкою інших компаній.

– Всі без винятку виробники в світі, які виробляють вакцини, які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини… ми ведемо з ними переговори з травня.

Так само як і з COVAХ. Тому це маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких крім балаканини нічого немає. Їхня мета – навести жах і тримати в страху українців, – заявив він.

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Українська фармацевтична компанія Лекхім планує у 2022 році розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусу.

Компанія уклала угоду з китайським виробником щодо дистрибуції та локалізації виробництва в Україні на п’ять років.

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