Правительство Украины повысило минимальную розничную стоимость игристого вина отечественного производства.
Согласно решению Кабмина, за бутылку объемом 0,7-0,75 л украинского игристого или газированного вина, сброженного или ароматизированного напитка нужно будет отдать 109 грн. Раньше стоимость начиналась с 89 грн. Таким образом правительство хочет поддержать отечественных производителей.
— Украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке, — прокомментировал решение глава Минэкономики Игорь Петрашко.
Украинцам хотя и придется теперь платить больше, но за эти деньги они получат более качественный продукт, считают в правительстве.
Цены на продукты в Украине
В конце декабря 2020 года в Украине выросли цены на ряд продуктов питания.
Заметно цена поднялась на яйца, сахар, гречку.
Подробнее о росте стоимости продуктов в Украине читайте на Фактах ICTV.