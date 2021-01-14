Правительство Украины повысило минимальную розничную стоимость игристого вина отечественного производства.

Согласно решению Кабмина, за бутылку объемом 0,7-0,75 л украинского игристого или газированного вина, сброженного или ароматизированного напитка нужно будет отдать 109 грн. Раньше стоимость начиналась с 89 грн. Таким образом правительство хочет поддержать отечественных производителей.

— Украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке, — прокомментировал решение глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Украинцам хотя и придется теперь платить больше, но за эти деньги они получат более качественный продукт, считают в правительстве.

Цены на продукты в Украине

В конце декабря 2020 года в Украине выросли цены на ряд продуктов питания.

Заметно цена поднялась на яйца, сахар, гречку.

Подробнее о росте стоимости продуктов в Украине читайте на Фактах ICTV.