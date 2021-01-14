PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

В Украине подорожало игристое вино — причина и цена

Правительство Украины повысило минимальную розничную стоимость игристого вина отечественного производства.

Согласно решению Кабмина, за бутылку объемом 0,7-0,75 л украинского игристого или газированного вина, сброженного или ароматизированного напитка нужно будет отдать 109 грн. Раньше стоимость начиналась с 89 грн. Таким образом правительство хочет поддержать отечественных производителей.

Читайте
Коронакризис и неурожай: как вырастут цены на продукты в Украине

— Украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке, — прокомментировал решение глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Украинцам хотя и придется теперь платить больше, но за эти деньги они получат более качественный продукт, считают в правительстве.

Цены на продукты в Украине

В конце декабря 2020 года в Украине выросли цены на ряд продуктов питания.

Заметно цена поднялась на яйца, сахар, гречку.

Подробнее о росте стоимости продуктов в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка