Сніг у Мадриді паралізував авіасполучення: туристи з України застрягли в аеропорту

Група українських туристів застрягли в аеропорту Барахас у Мадриді. Шестеро українців перебувають сірій зоні.

Туристи прилетіли у Мадрид 3 січня, проте прикордонники їх не пропустили через карантин. Громадяни повинні були вилетіти 10 січня. Однак через снігопади в Іспанії Ryanair скасував переліт з Києва. Це був останній рейс у розкладі.

В українському посольстві запевнили, що туристів розмістили житловому комплексі для тривалого перебування. Також їм надали предмети першої необхідності та їжу. Евакуювати українців будуть за допомогою альтернативних авіакомпаній з пересадкою у Стамбулі.

Ryanair призупиняє 70% рейсів з Києва

Найбільший європейський лоукостер, ірландська авіакомпанія Ryanair припинить польоти за 70% маршрутів з Києва до кінця березня. До весни Ryanair з аеропорту Бориспіль виконуватиме без перерви тільки три маршрути з 30 – до Відня, Берліна і Валенсії.

Джерело: Avianews