У МОЗ України озвучили рекомендації щодо безпечного святкування Водохреща 2021 та купання в ополонках під час пандемії коронавірусу.
Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він нагадав про необхідність дотримання соціальної дистанції та уникнення скупчення людей.
– Не забувайте про фізичну дистанцію та уникайте скупчення біля ополонок, коронавірус вихідний на свято не брав, – зазначив Віктор Ляшко.
Також він нагадав, як правильно занурюватися в ополонку.
Для цього потрібно дотримуватися низки правил, щоб уникнути переохолодження.
Рекомендації:
- купайтися можна лише у спеціально обладнаних місцях із перевіреним дном;
- енергійна розминка – обов’язкова умова перед зануренням у воду;
- занурюватися у воду треба поступово;
- залишатися у воді варто не довше 3-5 секунд, людям, які практикують загартування водою роками, – не довше 1,5-2 хвилин.
Як правильно купатися на Водохреща
Купання в ополонці на Водохреща може призвести до захворювання.
Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно дотримуватися правил.
Про те, як правильно купатися на Водохреща 2021, читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Віктор Ляшко