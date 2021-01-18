У МОЗ України озвучили рекомендації щодо безпечного святкування Водохреща 2021 та купання в ополонках під час пандемії коронавірусу.

Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він нагадав про необхідність дотримання соціальної дистанції та уникнення скупчення людей.

– Не забувайте про фізичну дистанцію та уникайте скупчення біля ополонок, коронавірус вихідний на свято не брав, – зазначив Віктор Ляшко.

Також він нагадав, як правильно занурюватися в ополонку.

Для цього потрібно дотримуватися низки правил, щоб уникнути переохолодження.

Рекомендації:

купайтися можна лише у спеціально обладнаних місцях із перевіреним дном;

енергійна розминка – обов’язкова умова перед зануренням у воду;

занурюватися у воду треба поступово;

залишатися у воді варто не довше 3-5 секунд, людям, які практикують загартування водою роками, – не довше 1,5-2 хвилин.

Як правильно купатися на Водохреща

Купання в ополонці на Водохреща може призвести до захворювання.

Щоб уникнути негативних наслідків, потрібно дотримуватися правил.

Про те, як правильно купатися на Водохреща 2021, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віктор Ляшко