В Украине проявление сексизма могут прировнять к хулиганству.

Депутаты из фракции Слуга народа уже зарегистрировали два соответствующих законопроекта.

В украинское законодательство термин сексизм вводит проект закона №4598.

В нем говорится, что сексизм – это любые действия, жест, визуальное проявление, произнесенные или написанные слова, практика или поведение, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже из-за своего пола. Проявления сексизма могут быть зафиксированы в общественной или частной сферах, в интернете или вне его.

Обвинить в сексизме могут, если человек причиняет сексуальный, психологический вред, создает унизительную, враждебную или оскорбительную среду, поддерживает гендерные стереотипы и т.д.

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Также в документе значится перечень исключений, то есть — что нельзя считать сексизмом. В частности, защиту женщин во время беременности, родов и грудного вскармливания ребенка, обязательную срочную военную службу для мужчин, разницу в пенсионном возрасте, особые требования по охране труда женщин и мужчин, связанные с охраной их репродуктивного здоровья.

Также в этом разделе есть пункт, что некие позитивные действия не могут считаться сексизмом, но что именно под этим подразумевается, не уточняется.

Если законопроект примут, то люди, которые подверглись проявлению сексизма, смогут жаловаться в правоохранительные органы.

Наказание за сексизм в Украине

Проект закона №4599 должен установить ответственность за сексизм. Законодатели прировняли его мелкому хулиганству.

Проявление сексизма повлечет за собой штрафы от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов (1,7 тыс. — 3,4 тыс. грн) или общественные работы от 30 до 40 часов, или административный арест до 7 суток.

За повторное нарушение грозит штраф до 6,8 тыс.грн или общественные работы от 40 до 60 часов, или административный арест до 15 суток.

Дискриминация в Украине

В декабре 2020 года были обнародованы результаты опроса о том, кого в Украине чаще всего дискриминируют.

Так, наибольшее давление украинцы ощущают из-за возраста, сексуальной ориентации и состояния здоровья.

6,5% людей ответили, что им приходилось лично очень часто сталкиваться с дискриминацией.