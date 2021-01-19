В Україні прояв сексизму можуть прирівняти до хуліганства.

Депутати з фракції Слуга народу вже зареєстрували два відповідні законопроекти.

В українське законодавство термін сексизм вводить проект закону №4598.

У ньому йдеться, що сексизм – це будь-які дії, жест, візуальний прояв, промовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірша через свою стать. Прояви сексизму можуть бути зафіксовані в громадській або приватній сферах, в інтернеті або поза ним.

Звинуватити в сексизмі можуть, якщо людина заподіює сексуальної, психологічної шкоди, створює принизливе, вороже чи образливе середовище, підтримує гендерні стереотипи та інше.

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Також у документі значиться перелік винятків, тобто – що не можна вважати сексизмом. Зокрема, захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування дитини, строкову військову службу для чоловіків, різницю в пенсійному віці, особливі вимоги з охорони праці для жінок і чоловіків, пов’язані з охороною їх репродуктивного здоров’я.

Також у цьому розділі є пункт, що певні позитивні дії не можуть вважатися сексизмом, але що саме під цим мається на увазі, не уточнюється.

Якщо законопроект ухвалять, то люди, які зазнали прояву сексизму, зможуть скаржитися у правоохоронні органи.

Покарання за сексизм в Україні

Проект закону №4599 має встановити відповідальність за сексизм. Законодавці прирівняли його до дрібного хуліганства.

За прояв сексизму людина може отримати штраф від 10 до 20 неоподатковуваних податком мінімумів (1,7 тис. – 3,4 тис. грн), або громадські роботи від 30 до 40 годин або адміністративний арешт до 7 діб.

За повторне порушення загрожує штраф до 6,8 тис. грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або адміністративний арешт до 15 діб.

Дискримінація в Україні

У грудні були оприлюднені результати опитування щодо того, кого в Україні найчастіше дискримінують.

Так, найбільший тиск українці відчувають через вік, сексуальну орієнтацію та стан здоров’я.

6,5% людей відповіли, що їм доводилося особисто дуже часто стикатися з дискримінацією.