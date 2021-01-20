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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Чекаю на зустріч у Києві: Зеленський про інавгурацію Байдена в США

Володимир Зеленський готовий запросити нового президента США Джо Байдена до Києва.

Про це президент України написав у своєму Twitter.

Зеленський висловив надії, що стосунки між Україною та США покращаться.

На фото поруч із президентом стоїть тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Позаду них на великому екрані транслюється інавгурація Джо Байдена.

– Спостерігаємо за інавгурацією нового президента США у новому офісі на Банковій. Я буду радий вітати Джо Байдена у славетному Києві. Впевнений, наші стосунки покращаться.

Інавгурація Байдена

20 січня в США проходить інавгурація Джо Байдена та віце-президента Камали Харріс.

Перед присягою на трибуні виступили американські співачки Дженніфер Лопез і Леді Гага.

Через пандемію коронавірусу кількість присутніх на інавгруації була очікувано низькою.

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