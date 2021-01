Чекаю на зустріч у Києві: Зеленський про інавгурацію Байдена в США

Володимир Зеленський готовий запросити нового президента США Джо Байдена до Києва.

Про це президент України написав у своєму Twitter.

Зеленський висловив надії, що стосунки між Україною та США покращаться.

На фото поруч із президентом стоїть тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Позаду них на великому екрані транслюється інавгурація Джо Байдена.

Watching the inauguration of the new US President in the new office on Bankova St. I’ll be glad to welcome @JoeBiden in the well-known Kyiv. I’m sure our relations will be enhanced ???????? ???????? pic.twitter.com/OZNMejEJ3l

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2021