В Киевтеплоэнерго объяснили рост суммы в платежках за отопление за декабрь 2020 года.

Коммунальное предприятие отметило, что тариф на услугу не изменился, однако в прошлом отопительном сезоне действовала газовая скидка, которая была введена Кабмином.

— В отопительном сезоне 2020/2021 года действует тот же тариф на отопление, что и в прошлом отопительном сезоне. То есть стоимость 1 Гкал тепла не изменилась и стоит 1 654,41 грн. Однако в прошлом отопительном сезоне действовала газовая скидка в 22%, которая была введена правительственным постановлением №1082. Согласно этому постановлению в стоимости теплоэнергии корректировалась цена газа в соответствии с рыночной ценой. Поэтому за отопление в декабре прошлого года киевляне вместо 1 654,41 грн/Гкал платили 1 290,44 грн/Гкал, — сообщили в Киевтеплоэнерго.

Кроме этого в компании указали, что декабрь 2020 года был в среднем на 3 градуса холоднее, чем в 2019 году. Поэтому в этом году в платежке за отопление суммы больше.

— Если в декабря 2019 года среднемесячная температура была на уровне +2,7°С, то в декабре 2020 году она составляла -0,6°С. Это и привело к увеличению потребления теплоэнергии, — разъяснили в компании.

Электроэнергия

Во время внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребители, которые установили системы электрического отопления будут получать компенсацию за повышение тарифов на электроэнергию.

Источник: Киевтеплоэнерго