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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Чому здорожчало опалення в столиці – пояснення Київенерго

У Київтеплоенерго пояснили зростання суми у платіжках за опалення за грудень 2020 року.

Комунальне підприємство зазначило, що тариф на послугу не змінився, проте у минулому опалювальному сезоні діяла газова знижка, яка була запроваджена Кабміном.

 – В опалювальному сезоні 2020/2021 року діє той самий тариф на опалення, що і в минулому опалювальному сезоні. Тобто вартість 1 Гкал тепла не змінилась і коштує 1 654,41 грн. Однак в минулому опалювальному сезоні діяла газова знижка у 22%, запроваджена урядовою постановою №1082.

Згідно з цією постановою у вартості теплоенергії коригувалась ціна газу відповідно до ринкової ціни. Тому на опалення у грудні минулого року кияни змість 1 654,41 грн/Гкал сплачували 1 290,44 грн/Гкал, – повідомили у Київтеплоенерго.

Окрім цього у компанії вказали, що грудень 2020 року був в середньому на 3 градуси холоднішим, ніж в 2019 році. Тому цьогоріч у платіжка за опалення більші суми.

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 – Якщо у грудні 2019 року середньомісячна температура була на рівні +2,7°С, то у грудні 2020 року вона становила –0,6°С. Це і призвело до збільшення споживання теплоенергії, – роз’яснили у компанії.

Електроенергія

Під час позачергового засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що споживачі, які встановили системи електричного опалення отримуватимуть компенсацію за підвищення тарифів на електроенергію.

Джерело: Київтеплоенерго

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