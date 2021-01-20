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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Потребители с электрообогревом получат денежные компенсации — Шмыгаль

Во время внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребители, которые установили системы электрического отопления будут получать компенсацию за повышение тарифов на электроэнергию.

— Очень много вопросов по ситуации с электрообогревом. Правительство разработало и в ближайшее время примет механизм, предусматривающий прямые выплаты тем, у кого есть электроотопление, — сказал Шмыгаль.

По его словам, компенсацию за повышение тарифов получат все пользователи, независимо от их доходов.

— Это не классической субсидией, — пояснил премьер-министр.

Министерство социальной политики вместе с Министерством энергетики уже разработало соответствующее решение. Сейчас завершается его обсуждение для принятия в ближайшее время.

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В 2020 году НКРЭКУ приняла решение о росте тарифов на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. Так, средний тариф для поставки тепла для населения должен составить около 12 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение для 14 облгазов. Снижение составляет 5%-30%, тарифы этих компаний теперь составят 1,66-1,79 грн (без НДС).

Источник: Денис Шмигаль

Фото: Depositphotos

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