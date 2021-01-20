Потребители с электрообогревом получат денежные компенсации — Шмыгаль

Во время внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что потребители, которые установили системы электрического отопления будут получать компенсацию за повышение тарифов на электроэнергию.
— Очень много вопросов по ситуации с электрообогревом. Правительство разработало и в ближайшее время примет механизм, предусматривающий прямые выплаты тем, у кого есть электроотопление, — сказал Шмыгаль.
По его словам, компенсацию за повышение тарифов получат все пользователи, независимо от их доходов.
— Это не классической субсидией, — пояснил премьер-министр.
Министерство социальной политики вместе с Министерством энергетики уже разработало соответствующее решение. Сейчас завершается его обсуждение для принятия в ближайшее время.
В 2020 году НКРЭКУ приняла решение о росте тарифов на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций для 23 ТЭЦ и когенерационных установок. Так, средний тариф для поставки тепла для населения должен составить около 12 грн.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение для 14 облгазов. Снижение составляет 5%-30%, тарифы этих компаний теперь составят 1,66-1,79 грн (без НДС).
Источник: Денис Шмигаль