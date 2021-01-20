У Закарпатській області рятувальники проводять операцію з пошуків заблукалого чоловіка. Турист зник після спуску з гори Ґемба, що розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів.

Громадянин 1990 року народження втратив орієнтир, зв’язок з ним відсутній. На його пошуки вирушило 10 рятувальників, залучившись трьома одиницями техніки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликає утриматися від походів у гори у зв’язку з небезпекою сходження снігових лавин. Наразі на Закарпатті очікується 3 рівень небезпеки.

Напередодні у Карпатах уже траплялася схожа ситуація. Тоді 25-річний львів’янин заблукав неподалік гори Піп Іван. На щастя, співробітникам ДСНС вдалося знайти чоловіка.

Після цього його госпіталізували до лікарні.