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Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Закарпатті рятувальники знову шукають заблукалого туриста

У Закарпатській області рятувальники проводять операцію з пошуків заблукалого чоловіка. Турист зник після спуску з гори Ґемба, що розташована на межі Свалявського та Міжгірського районів.

Громадянин 1990 року народження втратив орієнтир, зв’язок з ним відсутній. На його пошуки вирушило 10 рятувальників, залучившись трьома одиницями техніки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликає утриматися від походів у гори у зв’язку з небезпекою сходження снігових лавин. Наразі на Закарпатті очікується 3 рівень небезпеки.

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Напередодні у Карпатах уже траплялася схожа ситуація. Тоді 25-річний львів’янин заблукав неподалік гори Піп Іван. На щастя, співробітникам ДСНС вдалося знайти чоловіка.

Після цього його госпіталізували до лікарні.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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