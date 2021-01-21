На Донбассе снайпер убил украинского военного

В четверг, 21 января, на Донбассе погиб украинский военный из-за того, что позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

В целом за сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

— Вследствие обстрелов позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина, — говорится в сообщении.

Визит председателя ОБСЕ на Донбасс

В среду, 20 января, глава ОБСЕ Анн Линде посетила зону ООС. Во время встречи с другими дипломатами она подчеркнула, что поддерживает Украину в конфликте с Российской Федерацией.

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