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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

На Донбасі снайпер вбив українського військового

У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий через те, що позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

На Донбасі снайпер вбив українського військового

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

– Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, – йдеться в повідомленні.

Візит голови ОБСЄ на Донбас

У середу, 20 січня, очільниця ОБСЄ Анн Лінде відвідала зону ООС. Під час зустрічі з іншими дипломатами вона підкреслила, що підтримує Україну у конфлікті з Російською Федерацією.

Детальніше про візит голови ОБСЄ в Україну читайте на Фактах ICTV.

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