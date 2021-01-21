На Донбасі снайпер вбив українського військового

У четвер, 21 січня, на Донбасі загинув український військовий через те, що позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

Про це повідомили в Командуванні морської піхоти.

В цілому за добу на Донбасі незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

– Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, – йдеться в повідомленні.

Візит голови ОБСЄ на Донбас

У середу, 20 січня, очільниця ОБСЄ Анн Лінде відвідала зону ООС. Під час зустрічі з іншими дипломатами вона підкреслила, що підтримує Україну у конфлікті з Російською Федерацією.

Детальніше про візит голови ОБСЄ в Україну читайте на Фактах ICTV.