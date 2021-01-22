На Львівщині затримали військовослужбовця, який збував зброю

У Львівській області затримали військовослужбовця, якого підозрюють у продажі зброї та боєприпасів. Чоловік має звання старшого сержанта.

28-річний військовий однієї з частин ЗСУ у Яворівському районі зберігав за місцем проживання боєприпаси до гранатомета ВОГ-25 та ВОГ-2511.

Гранатометні постріли підозрюваний згодом переніс на територію своєї частини, де продав покупцеві за 3 тис. грн.

Правоохоронці внесли ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами КК України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі терміном до семи років.











На Львівщині затримали військовослужбовця, який продавав зброю / 3 фотографии

Раді пропонують легалізувати зброю

Раді пропонують ухвалити законопроект про обіг вогнепальної зброї для громадян України.

У документі пропонують встановити категорії цивільної вогнепальної зброї. Також планується запровадити посвідчення та паспорт, у яких будуть зазначені відомості про зброю та дані про власника.