Стало известно имя украинского защитника, который 21 января погиб на Донбассе.

Старший матрос Александр Отрепьев получил несовместимую с жизнью травму.

— Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти, — отметили товарищи погибшего, бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Боевые товарищи выразили соболезнования родным.

Кроме того, они опубликовали фото погибшего защитника Александра Отрепьева.

Смерть военного на Донбассе

21 января Командование морской пехоты сообщило о смерти украинского военного на Донбассе.

Мужчина погиб из-за того, что позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

В тот день незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Фото: ООС