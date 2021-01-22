Стало известно имя украинского защитника, который 21 января погиб на Донбассе.
Старший матрос Александр Отрепьев получил несовместимую с жизнью травму.
— Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти, — отметили товарищи погибшего, бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Боевые товарищи выразили соболезнования родным.
Кроме того, они опубликовали фото погибшего защитника Александра Отрепьева.
Смерть военного на Донбассе
21 января Командование морской пехоты сообщило о смерти украинского военного на Донбассе.
Мужчина погиб из-за того, что позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.
В тот день незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.
Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского
Фото: ООС