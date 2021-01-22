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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Названо имя солдата, которого убил снайпер на Донбассе

Стало известно имя украинского защитника, который 21 января погиб на Донбассе.

ООС Донбас

Старший матрос Александр Отрепьев получил несовместимую с жизнью травму.

— Смелым морским пехотинцем и искренним патриотом своей страны он навсегда останется в нашей памяти, — отметили товарищи погибшего, бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Боевые товарищи выразили соболезнования родным.

Кроме того, они опубликовали фото погибшего защитника Александра Отрепьева.

Отрєп’єв Олександр Сергійович

Смерть военного на Донбассе

21 января Командование морской пехоты сообщило о смерти украинского военного на Донбассе.

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Мужчина погиб из-за того, что позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

В тот день незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского

Фото: ООС

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