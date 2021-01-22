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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Названо ім’я солдата, якого вбив снайпер на Донбасі

Стало відомо ім’я українського захисника, який 21 січня загинув на Донбасі.

ООС Донбас

Старший матрос Олександр Отрєп’єв отримав несумісну з життям травму.

– Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті, – зазначили товариші загиблого, бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Бойові товариші висловили співчуття рідним.

Крім того, вони опублікували фото загиблого захисника Олександра Отрєп’єва.

Отрєп’єв Олександр Сергійович

Загибель військового на Донбасі

21 січня Командування морської піхоти повідомило про смерть українського військового на Донбасі.

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Чоловік загинув через те, що позиції Збройних сил України обстріляли зі снайперської зброї.

Того дня незаконні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Джерело: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Фото: ООС

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