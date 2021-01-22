Одесская областная прокуратура собирается обжаловать приговор суда по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Убийцу девочки Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что прокуроры не согласны с приговором первой инстанции и будут требовать пожизненного лишения свободы.

— 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому той меры наказания, которую ранее требовала при рассмотрении обвинительного акта в районном суде — пожизненного лишения свободы.

Также в прокуратуре отметили, что в ходе судебного разбирательства прокурором-обвинителем вину осужденного в совершении инкриминируемых ему преступлений таких, как похищение человека, покушение на изнасилование и умышленное убийство было доказано в полном объеме.

Приговор суда Тарасову

Раздельнянский районный суд Одесской области 20 января 2021 приговорил Николая Тарасова до 15 лет лишения свободы.

Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 УК Украины). Тарасов также выплатить семье убитой 800 тыс. грн в качестве компенсации морального и материального вреда.

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня 2019 года в пгт Ивановка, что в Одесской области. Ребенка искали сотни людей, Нацгвардия, ДСНС, полиция, волонтеры. Тело девочки выявили 19 июня в выгребной яме.

Источник: Одесская областная прокуратура