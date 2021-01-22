Одеська обласна прокуратура збирається оскаржити вирок суду у справі про вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко. Вбивцю дівчинки Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі.

У прес-службі Одеської обласної прокуратури повідомили, що прокурори не погоджуються з вироком першої інстанції та вимагатимуть довічного позбавлення волі.

— 15 років позбавлення волі за вчинення зухвалого вбивства малолітньої дитини не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на обранні підсудному тієї міри покарання, яку раніше вимагала під час розгляду обвинувального акту у районному суді – довічне позбавлення волі.

Також у прокуратурі наголосили, що під час судового розгляду прокурором-обвинувачем провину засудженого у скоєнні інкримінованих йому злочинів таких, як викрадення людини, замах на зґвалтування та умисне вбивство було доведено у повному обсязі.

Вирок суду Тарасову

Роздільнянський районний суд Одеської області 20 січня 2021 року засудив Миколу Тарасова до 15 років позбавлення волі.

Колегія суддів визнала чоловіка винним у викраденні дитини, вбивстві і замаху на зґвалтування (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 КК України). Тарасов також має виплатити родині вбитої 800 тис. грн в якості компенсації моральної та матеріальної шкоди.

11-річна Дар’я Лук’яненко зникла 13 червня 2019 року у смт Іванівка, що в Одеській області. Дитину шукали сотні людей, Нацгвардія, ДСНС, поліція, волонтери. Тіло дівчинки виявили 19 червня у вигрібній ямі.

Джерело: Одеська обласна прокуратура