Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы. Его обвинили в похищении, убийстве, покушении на изнасилование и надругательстве над телом Дарьи Лукьяненко.

Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 УК Украины).

Тарасов также должен выплатить семье убитой 800 тыс. грн в качестве компенсации морального и материального вреда. Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам. С приговором Тарасов согласился.

После вступления приговора в силу срок наказания будет исчисляться с момента задержания Николая Тарасова — с 20 июня 2019 года.

Перед оглашением приговора суда обвиняемый Николай Тарасов порезал себе горло прямо в зале суда. Ему оказали медицинскую помощь и продолжили заседание, но без присутствия журналистов.

Убийство Даши Лукьяненко

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня 2019 в года в пгт Ивановка, что в Одесской области. Девочка шла на занятия по танцам. Ребенка искали сотни людей, Нацгвардия, ДСНС, полиция, волонтеры.

Тело Дарьи Лукьяненко выявили 19 июня в выгребной яме. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель Николай Тарасов. Ему инкриминировали преступления по ч. 4 ст. 152 (Попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (Похищение), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 297 (Надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

По данным следствия, похищение и убийство произошли в один день.