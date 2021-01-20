PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Марія Степанюк |

15 лет и моральный ущерб: приговор суда Тарасову за убийство Даши Лукьяненко

Раздельнянский районный суд Одесской области вынес приговор по делу об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы. Его обвинили в похищении, убийстве, покушении на изнасилование и надругательстве над телом Дарьи Лукьяненко.

Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 УК Украины).

Тарасов также должен выплатить семье убитой 800 тыс. грн в качестве компенсации морального и материального вреда. Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам. С приговором Тарасов согласился.

После вступления приговора в силу срок наказания будет исчисляться с момента задержания Николая Тарасова — с 20 июня 2019 года.

Читайте
Я хотела бы смерти для него - бабушка Даши Лукьяненко о наказании для Тарасова

Перед оглашением приговора суда обвиняемый Николай Тарасов порезал себе горло прямо в зале суда. Ему оказали медицинскую помощь и продолжили заседание, но без присутствия журналистов.

Убийство Даши Лукьяненко

11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня 2019 в года в пгт Ивановка, что в Одесской области. Девочка шла на занятия по танцам. Ребенка искали сотни людей, Нацгвардия, ДСНС, полиция, волонтеры.

Тело Дарьи Лукьяненко выявили 19 июня в выгребной яме. Подозреваемым оказался 22-летний местный житель Николай Тарасов. Ему инкриминировали преступления по ч. 4 ст. 152 (Попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (Похищение), ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 297 (Надругательство над телом). Предполагается, что убийство совершено на сексуальной почве.

По данным следствия, похищение и убийство произошли в один день.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх