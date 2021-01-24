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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Понад 200 кг одягу – у Борисполі затримали партію підробок відомих брендів

В аеропорту Бориспіль прикордонники завадили спробі ввезення на територію України великої кількості незадекларованих фальсифікованих речей.

Понад 200 кг одягу – у Борисполі затримали партію підробок відомих брендів

Громадян Азербайджану прибув до України з Туреччини з дев’ятьма валізами, у яких знайшли 205 кг одягу – підробки відомих брендів. Серед них зокрема були речі Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, Calvin Klein та інші.

Перед в’їздом іноземець обрав для проходження митного контролю систему зелений коридор. Вона передбачає, що у пасажира немає товарів, загальна сума яких перевищує €1 тис.

Іноземець намагався ввезти в Україну 205 кг одягу – підробок відомих брендів

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За фактом події складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України, громадянину Азербайджану може загрожувати штраф у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів.

Напередодні прикордонники затримали у Борисполі наркокур’єра. Чоловік намагався провезти наркотики у банці з-під томатної пасти. Вартість вилученої речовини становить 2 млн грн.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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