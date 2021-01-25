Правительство будет искать механизмы по субсидированию населения, чтобы покрыть часть крупных сумм, которые люди получили в январских платежках за коммунальные услуги.

Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил в программе Свобода слова на телеканале ICTV, отвечая на вопрос ведущего, есть ли деньги для таких субсидий.

— Премьер нас уверял, что денег для выплаты субсидий достаточно. То, что будет зависеть от Верховной Рады, чтобы обеспечить выход из этой кризисной ситуации, мы сделаем. За нами, как говорится, “не заржавеет”. Мы будем делать это оперативно, быстро и в пределах своих полномочий, чтобы обеспечить людей реальными механизмами выхода из кризиса, — отметил глава Верховной Рады.

Возмещение за коммуналку

Верховная Рада просит Кабмин в максимально сжатые сроки наработать изменения, которые позволяют украинцам возместить в виде субсидий те потери, которые они понесли за январь при оплате коммунальных услуг.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что Верховная Рада в случае необходимости готова вносить изменения в законодательство, принимать постановления, вносить изменения в государственный бюджет, чтобы исправить ситуацию.