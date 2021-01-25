Уряд шукатиме механізми щодо субсидування населення, аби покрити частину великих сум, які люди отримали у січневих платіжках за комунальні послуги.

Про це спікер Ради Дмитро Разумков заявив в програмі Свобода слова на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання ведучого, чи є гроші для таких субсидій.

– Прем’єр нас запевняв, що грошей для виплати субсидій достатньо. Те, що залежатиме від Верховної Ради, щоб забезпечити вихід з цієї кризової ситуації, ми зробимо. За нами, як то кажуть, “не заіржавіє”. Ми будемо робити це оперативно, швидко, в межах своїх повноважень, щоб забезпечити людей реальними механізмами виходу з кризи, – зазначив глава Верховної Ради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що для субсидування населення виділено 36,6 млрд грн.

Відшкодування за комуналку

Верховна Рада просить Кабмін в максимально стислі терміни напрацювати зміни, які дають змогу українцям відшкодувати у вигляді субсидій ті втрати, яких вони зазнали за січень під час оплати комунальних послуг.

Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що Верховна Рада у разі необхідності готова вносити зміни до законодавства, ухвалювати постанови, вносити зміни до державного бюджету, щоб виправити ситуацію.