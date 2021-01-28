В течение 2020 году на Донбассе в результате российской агрессии погибли 50 украинских военнослужащих, еще 339 получили ранения.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене.

— В 2020 году агрессивные действия России на Донбассе унесли жизни 50 украинских защитников, еще 339 получили ранения, — заявил дипломат.

Лоссовский отметил, что с начала 2021 года в результате вооруженных провокаций со стороны российских боевиков на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ. Еще трое бойцов получили ранения.

За период с 1 до 24 января 2021 года российские оккупанты совершили 123 вооруженные провокации с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия, а также минометов.

Сутки на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали десять нарушений режима прекращения огня.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.