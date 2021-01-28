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Факти / Україна
Анастасія Дячкіна |

Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

Протягом 2020 року на Донбасі внаслідок російської агресії загинули 50 українських військовослужбовців, ще 339 зазнали поранень.

Донбас, ООС

Про це заявив заступник постійного представника України в міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

– У 2020 році агресивні дії Росії на Донбасі забрали життя 50 українських захисників, ще 339 отримали поранення, – заявив дипломат.

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Лоссовський зазначив, що від початку 2021 року внаслідок збройних провокацій зі сторони російських бойовиків на Донбасі загинули двоє військовослужбовців ЗСУ. Ще троє бійців отримали поранення.

За період з 1 до 24 січня 2021 року російські окупанти здійснили 123 збройні провокації із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї, а також мінометів.

Доба на Донбасі

Протягом минулої доби, 27 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували десять порушень режиму припинення вогню.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Джерело: Укрінформ

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