ПАСЕ отказалась забрать полномочия у российской делегации на время зимней сессии

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации России на зимней сессии, которые накануне обжаловала Украина вместе с другими евродепутатами.

Отстранение российской делегации поддержали лишь 36 представителей, 109 выступили против, еще 24 воздержались.

— К сожалению, многие коллеги по Ассамблеи до сих пор пытаются искать призрачный “диалог” с теми, кто его не собирается вести. Но мы это дело так не оставим. Мы, вместе с нашими международными друзьями, будем оспаривать полномочия российской делегации каждый раз, когда это будет возможно, — сообщил представитель Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

В январе 2020 года ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации. После этого Украина вместе с другими евродепутатами обжаловала это решение.

Украинская делегация аргументировала обжалование тем, что Россия не уважает принципов верховенства права и нарушает права человека.