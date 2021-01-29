Російська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи та віце-спікер Держдуми Петро Толстой написали заяву у регламентний комітет ПАРЄ. Вони звинувачують представника української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка у тому, що він “образив лідера РФ” Володимира Путіна.

Гончаренко звинуватив російську делегацію в тому, що вони поводяться, як в Раді Федерацій у себе в Росії, і порадив їм поводитися так, як належить у Раді Європи.

– Повертаюся з ПАРЄ в Україну і маю чудову новину. Російська делегація пише на мене скаргу, за те, що я ображаю їхнього “лідера сучасності” Путіна. Ця історія нічим не закінчиться, крім одного: вони ще раз демонструють, що перебувають у глибокому совку та думають, що можуть поводитися усюди так, наче вони в Росії.

Представник України наголосив, що він і надалі відкрито говоритиме про російську агресію, допоки не буде звільнено останній міліметр української землі.

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Про яку образу йдеться?

28 січня член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко влаштував перепалку з главою делегації Росії Петром Толстим і назвав його пропагандистом, негідником і вбивцею.

Політик сказав, що поплічники Путіна є нікчемами і невдовзі у Толстого заберуть все майно в Європі через накладення санкцій. Також нардеп сказав, що місце Толстого в “кімнаті для бруду” і послав його “крутитися на жердині Путіна”.

У відповідь на це Толстой попросив більше не надавати слова українській делегації. Тоді Гончаренко відказав, що російським пропагандистам не потрібна правда і назвав Толстого антисемітом і українофобом.