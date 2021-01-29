Протягом минулого року українські правоохоронці розкривали кожен другий злочин. Про це повідомив Ігор Клименко – голова Національної поліції України.

За його словами, минулого року на лінію 102 надійшло 10 млн звернень.

– Поліцейські розкривали по одному кримінальному правопорушенню кожні три хвилини.

У 2020 році було відкрито 335 тис. кримінальних порушень, з них правоохоронці розкрили майже половину. Також Клименко зазначив, що за рік Нацполіції вдалося збільшити відсоток викриття тяжких злочинів, порівняно з 2019 роком.

Прогресу вдалося досягти завдяки змінам в організації оперативної роботи.

– Минулого року ми розкрили 95% вбивств, 97% фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, зокрема зі смертельними наслідками, та майже 98% зґвалтувань.

Напередодні у Вінницькій області поліція викрила розкрадання коштів місцевої лікарні. Компанія, яка зобов’язалася робити ремонт у медустанові, привласнила 1 млн грн. До злочинної схеми причетні посадовці лікарні.