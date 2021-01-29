Суд скасував домашній арешт для активіста Сергія Стерненка і відпустив його на поруки.

– Суд передав мене на особисту поруку народному депутату від Голосу Роману Лозинському. Домашній арешт скасовано! – написав Стерненко у Twitter.

Активіст перебував під нічним домашнім арештом у Києві з серпня, відколи його запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту змінили на нічний.

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Справа Стерненка

У 2018 році на громадського активіста Сергія Стерненка напали двоє чоловіків. Він отримав серйозний забій голови і пошкодив руку.

Коли Стерненко захищався від нападників, то поранив одного з них ножем. Невдовзі чоловік помер.

Активіст говорить, що діяв у межах права на самозахист. Але слідчі сумніваються у версії про самозахист. За їхніми словами, активіст побіг за своїм нападником, коли той вже не загрожував йому.

Тому у червні 2020 року Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. У разі доведення провини, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Сергій Стерненко

Фото: Сергій Стерненко