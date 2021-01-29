Президент України Володимир Зеленський розповів про головні досягнення за останній робочий тиждень.

Він записав відеозвернення, де згадав про встановлення граничної ціни на газ та схвалення законопроекту про народовладдя через референдум.

– Уряд встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн. Менше може бути, більше – ні, не може бути. І це стосується всього опалювального сезону, – зазначив Володимир Зеленський.

Щодо тарифів, то за словами Зеленського, відбулася нарада з міськими головами та керівництвом НАК Нафтогаз України, під час якої було домовлено, що на місцях тарифи на тепло та гарячу воду не зростуть.

Він згадав спрощення доступу українців до субсидій, що також можна віднести до досягнень.

Окремим блоком Зеленський розповів про запуск в Україні іпотеки під 7%.

– Запущено доступну для українців іпотеку – 7%. Я вважаю, що це велика перемога. Вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло, – додав Зеленський.

Крім того, однією з перемог він назвав ухвалення законопроекту про народовладдя через референдум.

– Це дає можливість усім громадянам України ухвалювати важливі рішення щодо життєдіяльності країни. А політики втрачають частину впливу, тому критикують цей закон, – підсумував він.

Не забув Зеленський і про запровадження президентських премій для тих, хто найкраще складе ЗНО, та переможців олімпіад.

Ціни на газ в Україні

Кабінет міністрів реалізовує вісім кроків, завдяки яким стане можливим зменшити тарифи для населення.

В Україні вже встановили граничну ціну на газ для побутових споживачів та ОСББ на рівні 6,99 грн за кубометр.

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