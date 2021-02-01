Imperial Tobacco попытается добиться отмены штрафа АМКУ

Как сообщают СМИ, на 2 февраля назначено заседание апелляционной инстанции, где дистрибуционное и производственное подразделения Imperial Tobacco обжалуют решение суда первой инстанции, подтвердившей правомерность действий АМКУ.

Александр Дякулич, адвокат, советник практики антимонопольного и конкурентного права юридической компании Arzinger, заявил, что компания-истец будет просить суд назначить судебную экспертизу решения АМКУ, которое заявители считают необоснованным, а доводы ведомства – бездоказательными.

— Несмотря на то, что суд первой инстанции проигнорировал наши доказательства, мы абсолютно уверены в нашей правовой позиции и в том, что она будет подтверждена в ходе независимой судебной экспертизы, назначенной определением суда.

Мы очень рассчитываем на то, что апелляционный хозяйственный суд более объективно и внимательно подойдет к рассмотрению этого дела, что даже несмотря на продолжающееся беспрецедентное политическое давление в отношении всех ответчиков по делу судьи будут руководствоваться в своих решениях только правом и здравым смыслом, а не сиюминутной политической целесообразностью, — отметил адвокат, комментируя судебные разбирательства по решению АМКУ о применении штрафа.

Компании, подвергшиеся штрафам, доказывают в судах, что АМКУ в своем решении не привел каких-либо доказательств для подтверждения обвинений в адрес производителей в части их содействия монополизации рынка.

Суды же впоследствии под внешним политическим давлением поспешно легализировали спорное решение антимонопольного ведомства. Судьи проигнорировали заключения экспертов в сфере антимонопольного законодательства, а также доводы табачных компаний, изложенные в томах подробного анализа рыночной и экономической ситуации. В основу своих вердиктов суды положили спорные утверждения АМКУ — это прямо противоречит стандартам ЕС в части доказывания и расследования антимонопольных дел.

В поисках защиты от неправомерных и необоснованных решений государственного регулятора мы обратились в суд, надеясь, что наше право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом будет реализовано, — прокомментировал Растислав Чернак, генеральный директор Империал Тобакко Юкрейн. Он также добавил, что украинская судебная практика является большим разочарованием для нас и всех международных инвесторов в Украине.

Если международные компании не получат защиты своих интересов в украинской судебной системе, они вынуждены будут обратиться в международный арбитраж.

Бездоказательные утверждения АМКУ и последовавший за этим противозаконный штраф могут быть квалифицированы международным арбитражем как незаконное изъятие прибыли компании. За этим процессом пристально наблюдают другие международные инвесторы, а происходящее оказывает негативное влияние на инвестиционный климат в Украине и ее инвестиционный имидж в глазах международных инвесторов.

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Отмена штрафов в апелляционной инстанции — последняя возможность для Украины восстановить справедливость и избежать международного скандала, — отмечают авторы статьи по поводу рассмотрения апелляции Империал Тобакко Юкрейн против штрафа АМКУ 2 февраля 2021 года. Они напоминают, что 24 июля 2020 года международная компания Imperial Tobacco направила Министерству юстиции Украины уведомление о намерении возбудить инвестиционный спор против Украины.

В документе, который стал достоянием СМИ, компания назвала претензии и санкции Антимонопольного комитета Украины безосновательными.

Помимо этого подчеркивается, что, отказав иностранному инвестору в эффективных средствах правовой защиты для законного обжалования решения АМКУ, Украина в лице ее судебной системы нарушила международные обязательства.

10 октября 2019 года АМКУ наложил на дистрибьютора ТЕДИС Украина, а также четырех производителей табачных изделий и их подразделения по дистрибуции штраф на общую сумму 6,5 млрд гривен, из которых 292 млн гривен — на компанию Империал Тобакко Юкрейн (торговый дом международного производителя) и еще 167 млн гривен — на табачную фабрику международного производителя Империал Тобакко Продакшн Украина. В ходе судебного процесса представители компаний неоднократно заявляли и предъявляли многочисленные доказательства о фактах системного давления на суд в интересах АМКУ, а также требовали отвода судей и представляли доказательства их предвзятости.