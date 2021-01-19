Антимонопольный комитет Украины открыл дело против шести поставщиков из-за повышенных цен на газ гражданам.

По данным АМКУ, стоимость газа компаний Киевоблгаз сбыт, Житомиргаз сбыт, ООО Черниговгаз сбыт, Черкассыгаз сбыт, Уманьгаз сбыт и КиевГазЭнерджи с ноября 2020 года до января 2021 года была выше тарифов других газоснабжающих организаций на 40%.

К примеру, у Киевоблгаз сбыт цена газа за кубометр на 2,54 грн выше, чем в ГК Нафтогаз Украины. Если сравнивать со стоимостью от ООО Мегаватт энерго, то у Киевоблгаз стоимость за кубометр газа была дороже на 2,76 грн.

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АМКУ обнаружил завышение цены на газ и у других газопоставляющих компаний в разных регионах страны. Эти нарушения расследует Антимонопольный комитет Украины.

В Украине снизили цены на газ

Предельная стоимость газа в Украине с 1 февраля 2021 года будет 6,99 грн за кубометр. Однако в 14 облгазах цена на газ составит до 1,79 грн за кубометр.

Такую цену установили до окончания отопительного сезона или завершения карантина. Благодаря этому средняя оплата счета за газ станет на 500 грн меньше за такое же количество потребления.

Источник: АМКУ