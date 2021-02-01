Imperial Tobacco спробує домогтися скасування штрафу АМКУ

Як повідомляють ЗМІ, на 2 лютого призначено засідання апеляційної інстанції, де дистрибуційний і виробничий підрозділи Imperial Tobacco оскаржать рішення суду першої інстанції, що підтвердила правомірність дій АМКУ.

Олександр Дякулич, адвокат, радник практики антимонопольного та конкурентного права юридичної компанії Arzinger, заявив, що компанія-позивач проситиме суд призначити судову експертизу рішення АМКУ, яке заявники вважають необґрунтованим, а докази відомства – бездоказовими.

— Незважаючи на те, що суд першої інстанції проігнорував наші докази, ми абсолютно впевнені у нашій правовій позиції й у тому, що її підтвердять під час незалежної судової експертизи, призначеної ухвалою суду.

Ми дуже розраховуємо на те, що апеляційний господарський суд об’єктивніше й уважніше поставиться до розгляду цієї справи, що навіть попри безпрецедентний політичний тиск стосовно всіх відповідачів у справі судді керуватимуться у своїх рішеннях тільки правом і здоровим глуздом, а не теперішньою політичною доцільністю, — зазначив адвокат, коментуючи судові розгляди за рішенням АМКУ про застосування штрафу.

Компанії, на які накладено штрафи, доводять у судах, що АМКУ в своєму рішенні не надав будь-яких доказів для підтвердження обвинувачень на адресу виробників щодо їхнього сприяння монополізації ринку.

Суди ж згодом під зовнішнім політичним тиском поспіхом легалізували спірне рішення антимонопольного відомства. Судді проігнорували висновки експертів у сфері антимонопольного законодавства, а також докази тютюнових компаній, викладені в томах докладного аналізу ринкової й економічної ситуації. В основу своїх вердиктів суди поклали двоякі твердження АМКУ — це прямо суперечить стандартам ЄС стосовно доведення та розслідування антимонопольних справ.

У пошуках захисту від неправомірних і необґрунтованих рішень державного регулятора ми звернулися до суду, сподіваючись, що наше право на справедливий судовий розгляд незалежним і безстороннім судом буде реалізовано, — прокоментував Ростислав Чернак, генеральний директор Імперіал Тобакко Юкрейн. Він також додав, що українська судова практика є великим розчаруванням для нас і всіх міжнародних інвесторів в Україні.

Якщо міжнародні компанії не отримають захисту своїх інтересів в українській судовій системі, вони змушені будуть звернутися в міжнародний арбітраж.

Бездоказові твердження АМКУ та накладений протизаконний штраф можуть бути кваліфіковані міжнародним арбітражем як незаконне вилучення прибутку компанії. За цим процесом уважно стежать інші міжнародні інвестори, а все, що відбувається, впливає на інвестиційний клімат в Україні та її інвестиційний імідж в очах міжнародних інвесторів.

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Скасування штрафів в апеляційній інстанції — остання можливість для України відновити справедливість і уникнути міжнародного скандалу, — зазначають автори статті з приводу розгляду апеляції Імперіал Тобакко Юкрейн проти штрафу АМКУ 2 лютого 2021 року. Вони нагадують, що 24 липня 2020 року міжнародна компанія Imperial Tobacco надіслала Міністерству юстиції України повідомлення про намір порушити інвестиційний спір проти України.

У документі, який став надбанням ЗМІ, компанія назвала претензії та санкції Антимонопольного комітету України безпідставними.

Крім цього підкреслюється, що, відмовивши іноземному інвесторові в ефективних засобах правового захисту для законного оскарження рішення АМКУ, Україна в особі її судової системи порушила міжнародні зобов’язання.

10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб’ютора ТЕДІС Україна, а також чотирьох виробників тютюнових виробів та їхні підрозділи з дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень — на компанію Імперіал Тобакко Юкрейн (торговий дім міжнародного виробника) і ще 167 млн гривень — на тютюнову фабрику міжнародного виробника Імперіал Тобакко Продакшн Україна. Під час судового процесу представники компаній неодноразово заявляли та надавали численні докази про факти системного тиску на суд в інтересах АМКУ, а також вимагали відводу суддів і надавали докази їхньої упередженості.