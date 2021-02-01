Imperial Tobacco спробує домогтися скасування штрафу АМКУ

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Факти / Україна
Катерина Полякова |

Imperial Tobacco завтра спробує домогтися скасування неправомірного штрафу АМКУ на 460 млн грн — ЗМІ

Як повідомляють ЗМІ, на 2 лютого призначено засідання апеляційної інстанції, де дистрибуційний і виробничий підрозділи Imperial Tobacco оскаржать рішення суду першої інстанції, що підтвердила правомірність дій АМКУ.

Imperial Tobacco завтра спробує домогтися скасування неправомірного штрафу АМКУ на 460 млн грн — ЗМІ

Олександр Дякулич, адвокат, радник практики антимонопольного та конкурентного права юридичної компанії Arzinger, заявив, що компанія-позивач проситиме суд призначити судову експертизу рішення АМКУ, яке заявники вважають необґрунтованим, а докази відомства – бездоказовими.

 — Незважаючи на те, що суд першої інстанції проігнорував наші докази, ми абсолютно впевнені у нашій правовій позиції й у тому, що її підтвердять під час незалежної судової експертизи, призначеної ухвалою суду.

Ми дуже розраховуємо на те, що апеляційний господарський суд об’єктивніше й уважніше поставиться до розгляду цієї справи, що навіть попри безпрецедентний політичний тиск стосовно всіх відповідачів у справі судді керуватимуться у своїх рішеннях тільки правом і здоровим глуздом, а не теперішньою політичною доцільністю, — зазначив адвокат, коментуючи судові розгляди за рішенням АМКУ про застосування штрафу.

Компанії, на які накладено штрафи, доводять у судах, що АМКУ в своєму рішенні не надав будь-яких доказів для підтвердження обвинувачень на адресу виробників щодо їхнього сприяння монополізації ринку.

Суди ж згодом під зовнішнім політичним тиском поспіхом легалізували спірне рішення антимонопольного відомства. Судді проігнорували висновки експертів у сфері антимонопольного законодавства, а також докази тютюнових компаній, викладені в томах докладного аналізу ринкової й економічної ситуації. В основу своїх вердиктів суди поклали двоякі твердження АМКУ — це прямо суперечить стандартам ЄС стосовно доведення та розслідування антимонопольних справ.

У пошуках захисту від неправомірних і необґрунтованих рішень державного регулятора ми звернулися до суду, сподіваючись, що наше право на справедливий судовий розгляд незалежним і безстороннім судом буде реалізовано, — прокоментував Ростислав Чернак, генеральний директор Імперіал Тобакко Юкрейн. Він також додав, що українська судова практика є великим розчаруванням для нас і всіх міжнародних інвесторів в Україні.

Якщо міжнародні компанії не отримають захисту своїх інтересів в українській судовій системі, вони змушені будуть звернутися в міжнародний арбітраж.

Imperial Tobacco спробує домогтися скасування штрафу АМКУ

Бездоказові твердження АМКУ та накладений протизаконний штраф можуть бути кваліфіковані міжнародним арбітражем як незаконне вилучення прибутку компанії. За цим процесом уважно стежать інші міжнародні інвестори, а все, що відбувається, впливає на інвестиційний клімат в Україні та її інвестиційний імідж в очах міжнародних інвесторів.

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Імперіал Тобакко оскаржуватиме рішення про штраф АМКУ в суді

Скасування штрафів в апеляційній інстанції — остання можливість для України відновити справедливість і уникнути міжнародного скандалу, — зазначають автори статті з приводу розгляду апеляції Імперіал Тобакко Юкрейн проти штрафу АМКУ 2 лютого 2021 року. Вони нагадують, що 24 липня 2020 року міжнародна компанія Imperial Tobacco надіслала Міністерству юстиції України повідомлення про намір порушити інвестиційний спір проти України.

У документі, який став надбанням ЗМІ, компанія назвала претензії та санкції Антимонопольного комітету України безпідставними.

Крім цього підкреслюється, що, відмовивши іноземному інвесторові в ефективних засобах правового захисту для законного оскарження рішення АМКУ, Україна в особі її судової системи порушила міжнародні зобов’язання.

10 жовтня 2019 року АМКУ наклав на дистриб’ютора ТЕДІС Україна, а також чотирьох виробників тютюнових виробів та їхні підрозділи з дистрибуції штраф на загальну суму 6,5 млрд гривень, з яких 292 млн гривень — на компанію Імперіал Тобакко Юкрейн (торговий дім міжнародного виробника) і ще 167 млн гривень — на тютюнову фабрику міжнародного виробника Імперіал Тобакко Продакшн Україна. Під час судового процесу представники компаній неодноразово заявляли та надавали численні докази про факти системного тиску на суд в інтересах АМКУ, а також вимагали відводу суддів і надавали докази їхньої упередженості.

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