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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

В Україні немає жодного регіону, який би був в червоній зоні – Степанов

Нині в Україні немає жодного регіону, який би під час розподілу на зони, опинився би у червоній.

коронавірус, карантин

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Відповідно до нашої стратегії, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Зараз ми зробили прорахунки і нині у нас за тими показниками за рівнем захворюваності немає жодної адміністративної одиниці, яка перебувала б у червоній зоні, – заявив Степанов.

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Міністерство охорони здоров’я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину.

1 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін розглядає можливість повернення адаптивного карантину в країні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до жовтої або зеленої зони.

Локдаун в Україні закінчився 24 січня, після чого в країні почав діяти адаптивний карантин. По всій країні повернулися обмеження помаранчевої карантинної зони.

Скільки ще триватимуть заборони і які обмеження чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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