Кейс исключительный, но своевременный: Ткаченко о блокировании трех украинских телеканалов

Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов (NewsOne, ZIK, 112 Украина) давно зрело в обществе и у большинства журналистского сообщества.

Такое мнение высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— Этот кейс является исключительным, но своевременным. И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций. Эти телеканалы — не обычные телевизионные вещатели. Это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где речь о свободе слова уже давно не идет, — написал он в своем Telegram-канале.

Ткаченко также отметил, что решение СНБО — симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому украинские телеканалы 112 Украина, ZIK и Newsone попали под санкции.

Им запрещается использовать радиочастоты для вещания и предоставлять любые услуги, касающиеся телекоммуникационной сферы.

Сейчас ни один из трех телеканалов, оказавшихся под санкциями, не транслируется на украинском телевидении.

Источник: Александр Ткаченко