Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що схвалює санкції проти телеканалів 112, Newsone та Zik та рішучі дії президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією.

Також Сіммонс зазначила, що позитивно відгукується про запевнення президента України про захист свободи.

– Я вітаю рішучі дії президента Зеленського із боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа в Україні, – написала Сіммонс.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to ????????. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

Санкції проти телеканалів

Увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, Newsone та Zik.

Цим телеканалам забороняється користуватися радіочастотним ресурсом України, вони повинні припинити надання будь-яких послуг, що стосуються телекомунікаційної сфери. Окрім того, у санкціях йдеться про блокування активів телеканалів та запобігання виведенню капіталів за кордон.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.