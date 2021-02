Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що схвалює санкції проти телеканалів 112, Newsone та Zik та рішучі дії президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією.

Також Сіммонс зазначила, що позитивно відгукується про запевнення президента України про захист свободи.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to ????????. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021