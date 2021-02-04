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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Британія підтримала санкції проти каналів 112, Newsone та Zik

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що схвалює санкції проти телеканалів 112, Newsone та Zik та рішучі дії президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з дезінформацією.

Британія підтримала санкції проти каналів 112, Newsone та Zik

Також Сіммонс зазначила, що позитивно відгукується про запевнення президента України про захист свободи.

 – Я вітаю рішучі дії президента Зеленського із боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа в Україні, – написала Сіммонс.

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Санкції проти телеканалів

Увечері 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, Newsone та Zik.

Цим телеканалам забороняється користуватися радіочастотним ресурсом України, вони повинні припинити надання будь-яких послуг, що стосуються телекомунікаційної сфери. Окрім того, у санкціях йдеться про блокування активів телеканалів та запобігання виведенню капіталів за кордон.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.

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