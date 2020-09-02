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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Большая приватизация остановлена: почему Рада запретила проведение аукционов

На время пандемии коронавируса Верховная Рада приостановила проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании парламента 2 сентября. Законопроект №3552 о внесении изменений в закон О приватизации государственного и коммунального имущества поддержали 285 нардепов.

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Фонд государственного имущества в 2020 году планировал продать более 500 предприятий. Приватизация в год должна была принести госбюджета около 12 млрд грн.

Приватизация Днепра

В июле Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе 100% акций отеля Днепр в центре Киева за 1 млрд грн.

На месте гостиницы новый владелец Александр Кохановский планирует создать крупнейшую локацию для развития киберспорта в Украине.

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