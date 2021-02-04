Посилені карантинні обмеження діятимуть в Україні ще рік і зберігатимуться до весни 2022 року. Київ же перебуватиме у помаранчевій зоні карантину.
Такий прогноз озвучив очільник управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, передумов для значнішого посилення заходів нині немає, адже локдаун дав результат – рівень захворюваності в Україні знизився.
Крім того, він припустив, які обмежувальні заходи діятимуть в українській столиці.
Згідно з прогнозом Рубана, після переходу на повноцінну модель адаптивного карантину Київ постійно відноситимуть до помаранчевої зони.
Карантин в Україні
В Україні можуть продовжити карантинні заходи до 30 квітня 2021 року.
Про це заявив очільник Кабміну Денис Шмигаль.
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Джерело: Україна 24