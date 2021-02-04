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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Скільки часу в Україні діятимуть посилені заходи карантину – прогноз

Посилені карантинні обмеження діятимуть в Україні ще рік і зберігатимуться до весни 2022 року. Київ же перебуватиме у помаранчевій зоні карантину.

Карантин в Украине

Такий прогноз озвучив очільник управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, передумов для значнішого посилення заходів нині немає, адже локдаун дав результат – рівень захворюваності в Україні знизився.

Крім того, він припустив, які обмежувальні заходи діятимуть в українській столиці.

Згідно з прогнозом Рубана, після переходу на повноцінну модель адаптивного карантину Київ постійно відноситимуть до помаранчевої зони.

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Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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