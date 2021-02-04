Як зміниться українська політика після бану проросійських телеканалів

Для української політики телевізор завжди мав сакральне значення. Завдяки телевізору ставали президентами, з нуля розкручували політичні сили, боролися з опонентами.

У зв’язку з цим рішення РНБО заблокувати відразу три інформаційні канали в українській політиці мало ефект бомби, що розірвалася. Зачепило точно всіх.

Без зливів

РНБО ввела санкції проти народного депутата партії ОПЗЖ Тараса Козака. Підставою для введення санкцій стало розслідування СБУ про те, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій, в яких зафіксовані активи Козака, сприяють фінансуванню тероризму.

Побічно підтвердив це і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, підкресливши, що санкції ввели на основі “вичерпних і достатніх матеріалів СБУ”.

На гроші від поставок вугілля в ОРДЛО, на думку слідства, фінансувалися і три телеканали – 112, NewsОne і Zik, формальним власником яких є Козак. Реальним же власником медіахолдингу вважається кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медвечук.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що санкції проти телеканалів ввели через “інформаційний тероризм”. Аналогічно висловлюються всі представники влади, звинувачуючи заблоковані телеканали в поширенні дезінформації, фейків і роботі на агресора.

– Блокування телеканалів так званого пулу Віктора Медвечука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безсумнівною цінністю, – підкреслила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

Показово, що рішення РНБО і подальше блокування телеканалів провели без витоків і зливу інформації про це. В Україні так буває вкрай рідко, особливо коли йдеться про дії влади.

Боротьба за рейтинг

112.ua, NewsОne і Zik після переходу під контроль Медвечука фактично перетворилися на рупори ОПЗЖ. Телеканали в режимі 24/7 транслювали методички партії кума Путіна, а ведучі навіть не приховували, що працюють на зростання популярності конкретної політичної сили.

Такий потрійний удар по вухах українців вийшов досить ефективним, рейтинг ОПЗЖ не переставав зростати. Тепер же з рук Медвечука вибивають головний пропагандистський інструмент.

Звичайно, на каналах називають дії влади “політичною розправою”, а в ОПЗЖ погрожують Зеленському мало не імпічментом, однак помітно, що їх дії влади відверто застали зненацька.

– Загроза про імпічмент – це всього лише загроза. Немає голосів у ОПЗЖ, щоб ініціювати імпічмент. На війну проти себе Зеленський теж відповів війною. ОПЗЖ почала інформаційну війну проти Зеленського з вересня 2020 року і президент зараз відповів, – зазначає політолог Володимир Фесенко.

Природно, виникає питання, а чому саме зараз? “Я ніколи в своєму житті не буду закривати будь-які канали. Немає права і немає повноважень”, – говорив президент Зеленський у вересні 2019 року.

– Санкції – важке рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Не пропаганду, що фінансується державою-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності, – пояснює він своє рішення про блокування трьох телеканалів у лютому 2021.

Існує думка, що тільки в січні 2021 року у СБУ з’явилися неспростовні докази злочинів Козака. Наразі суспільство чекає на оголошення підозри йому від Генпрокурора Ірини Венедиктової та подальших судів.

Міцність юридичних аргументів влади в цій справі в будь-якому випадку опоненти перевірять неодноразово. З іншого боку, саме на початку 2021 року, з початком тарифної кризи, найяскравіше проявилося падіння рейтингів президента і його партії Слуга народу.

І перетікає підтримка від Зеленського та його політичної сили, переважно, якраз до ОПЗЖ.

Таким чином, політичні мотиви в діях влади точно виключати не можна. У будь-якому випадку, атака на екосистему Медвечука – це, безумовно, найсильніший і найсміливіший крок за весь час президентства Зеленського.

Крок, який вся країна чекає кілька років, ще з часів правління Петра Порошенка, якому сміливості на це якраз не вистачило.

– На даний момент перевага на боці Зеленського. Він вийшов за рамки стандартної, лінійної політики. Він діє на межі, а може і за межею фолу, – підкреслює Фесенко.

Зеленський вбиває відразу двох зайців – тобто він і зупиняє інформаційне “зомбування” умовно проросійського електорату, орієнтованого на ОПЗЖ.

І показує проєвропейському електорату, що саме він, а не Порошенко, головний і найбільш послідовний борець з Росією та її впливом в Україні. У п’ятого президента – це взагалі вибиває з-під ніг головну основу для політичної агітації.

Розуміє це і сам Порошенко, який вже мало не вперше публічно підтримав дії Зеленського. При цьому, правда, не забувши поскаржитися, що йому, мовляв, СБУ такі дані не давала, а так би він всі найжорсткіші санкції проти Медвечука ввів.

Ось тільки забуває Петро Олексійович, що саме за його правління кум Путіна легітимізувався в Україні і розправив крила так, як не було навіть за Віктора Януковича.

Зовнішньополітичний аспект

Популярно в Україні дії проти Медвечука пов’язувати і з приходом до влади адміністрації Джо Байдена в США.

Показових кроків української влади на зближення зі Штатами в останні дні дійсно важко не помітити – тут і виключення Олександра Дубинського з фракції Слуги народу після введення проти нього санкцій американцями, і справа Мотор-Січі, в якому Банкова теж стала на бік Штатів.

Цілком очікувана і реакція Росії, тим більше, що в Україні і не приховують, що дії проти Медвечука і К – елемент гібридної війни зі східним сусідом.

– Упевнений, в Москві вже готують методички про “наступ на свободу слова в Україні” і “знищення вільної преси”. Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це, по суті, іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно немає мови, а окремі журналісти стали солдатами Кремля. Тому рішення РНБО – симетрична відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу і незалежність, — заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Росії Б зараз зі своїми протестами розібратися, але свого кума Путін просто так не кине, впевнені експерти. Зеленський кинув виклик навіть не Медвечуку і ОПЗЖ. Це виклик Путіну і “руському міру”.

– Готуємося тепер до серйозних загострень між Україною і Росією, в першу чергу на Донбасі, – прогнозує політолог Віктор Таран.

В пошуку союзників

Всередині української політики банальне голосування може вплинути на кейс з монобільшістю і Кабінетом Міністрів.

– Один з ризиків для Зеленського – яка буде ситуація у власній фракції. Тому він страхується і шукає підтримку і в інших фракцій у цьому протистоянні з ОПЗЖ. Зокрема, кажуть, що в Батьківщині заздалегідь знали про рішення РНБО, – стверджує Фесенко.

Таким чином, разом із блокуванням телеканалів Медвечука політична гра в Україні тільки закручується.

– Тепер можна безпомилково стверджувати, що ОПЗЖ найближчим часом ініціює свій референдум. І навколо цього почнеться багато конфліктів, – прогнозує політолог Вадим Денисенко.

Лякає ОПЗЖ і вуличними акціями, хоча навряд їхній електорат готовий на якусь протестну активність.

Спробують перехопити у Зеленського несподіваного прапор борця з Росією і умовно проевпропейські політичні сили, щоб остаточно не випасти з гри. Так що точно буде весело.