Епідемічна ситуація в областях з поширенням коронавірусу різна. Тому уряд розглядає можливість повернення до адаптивного карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Адаптивний карантин складатиметься із зеленої, жовтої, помаранчевої зони, та за окремим рішенням можуть встановлюватися червоні зони, – пояснив він.

Прем’єр зазначив, що наразі в країні є регіони, де рівень захворюваності помірний, але існують і спалахи. Зокрема, протягом тижня складна ситуація спостерігалася в Івано-Франківській області. Щодня там фіксували понад 400 хворих за добу.

Наразі на території України діє карантин з обмеженнями помаранчевої зони. Однак напередодні очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що загальні умови адаптивного карантину в Україні, який уряд має намір ввести до 30 квітня, будуть більш м’якими.

За словами міністра, головне не допустити колапсу медичної системи. Водночас прем’єр сподівається, що цьогоріч таки вдасться перемогти Covid-19.