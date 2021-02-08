В Министерстве иностранных дел Украины прогнозируют, что уже летом 2021 года возможны некоторые послабления карантинных ограничений, которые позволят украинцам путешествовать за границу.

Об этом во время брифинга в рамках форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

— Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы, — отметил Дмитрий Кулеба.

При этом, по его словам, сложно пока говорить, когда в мире начнут полностью отменять меры, которые ввели в связи с распространением коронавируса.

Карантин в мире

В связи с распространением коронавируса в мире приостановили значительное количество авиаперелетов, а страны закрыли границы.

Время от времени авиакомпании возобновляют перелеты по отдельным направлением, а страны начинают снова пускать иностранцев. Например, в январе Шри-Ланка открыла границы для туристов.

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