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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

МИД прогнозирует ослабление карантина для путешествий за границу

В Министерстве иностранных дел Украины прогнозируют, что уже летом 2021 года возможны некоторые послабления карантинных ограничений, которые позволят украинцам путешествовать за границу.

МИД прогнозирует ослабление карантина для путешествий за границу

Об этом во время брифинга в рамках форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

— Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы, — отметил Дмитрий Кулеба.

При этом, по его словам, сложно пока говорить, когда в мире начнут полностью отменять меры, которые ввели в связи с распространением коронавируса.

Карантин в мире

В связи с распространением коронавируса в мире приостановили значительное количество авиаперелетов, а страны закрыли границы.

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Время от времени авиакомпании возобновляют перелеты по отдельным направлением, а страны начинают снова пускать иностранцев. Например, в январе Шри-Ланка открыла границы для туристов.

Подробнее об ослаблении карантина в мире читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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