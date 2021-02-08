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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

МЗС прогнозує послаблення карантину для подорожей за кордон

У Міністерстві закордонних справ України прогнозують, що вже влітку 2021 року можливі деякі послаблення карантинних обмежень, які дозволять українцям подорожувати за кордон.

МЗС прогнозує послаблення карантину для подорожей за кордон

Про це під час брифінгу у межах форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба.

– Можу припустити, що у літній період певні послаблення для подорожей будуть запроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці, – зазначив Дмитро Кулеба.

Водночас, за його словами, складно поки говорити, коли у світі розпочнуть повністю скасовувати заходи, які запровадили через поширення коронавірусу.

Карантин у світі

Через поширення коронавірусу у світі призупинили значну кількість авіаперельотів, а країни зачинили кордони.

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Час від часу авіакомпанії відновлюють перельоти за окремими напрямками, а країни розпочинають знову надавати дозволи на перетин кордону іноземцям. Наприклад, у січні Шрі-Ланка відкрила кордони для туристів.

Детальніше про послаблення карантину у світі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Unsplash

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