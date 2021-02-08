У Міністерстві закордонних справ України прогнозують, що вже влітку 2021 року можливі деякі послаблення карантинних обмежень, які дозволять українцям подорожувати за кордон.

Про це під час брифінгу у межах форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба.

– Можу припустити, що у літній період певні послаблення для подорожей будуть запроваджені іншими країнами, і цими послабленнями зможуть скористатися українці, – зазначив Дмитро Кулеба.

Водночас, за його словами, складно поки говорити, коли у світі розпочнуть повністю скасовувати заходи, які запровадили через поширення коронавірусу.

Карантин у світі

Через поширення коронавірусу у світі призупинили значну кількість авіаперельотів, а країни зачинили кордони.

Час від часу авіакомпанії відновлюють перельоти за окремими напрямками, а країни розпочинають знову надавати дозволи на перетин кордону іноземцям. Наприклад, у січні Шрі-Ланка відкрила кордони для туристів.

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