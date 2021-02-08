Непогода в Киеве: жителей города призвали оставлять детей дома

Из-за сложных погодных условий киевлян просят по возможности оставлять детей дома.

По информации Департамента образования и науки Киева, детские сады и школы столицы будут работать, однако из-за значительных морозов и вероятных осложнений движения транспорта безопаснее, если дети будут находиться дома.

Кроме того, в течение этого периода киевлян призвали меньше пользоваться собственным транспортом и не парковать авто на обочинах дорог.

В то же время педагоги максимально эффективно организуют учебный процесс в этот период.

Непогода в Киеве

8 февраля ряд регионов страны, в частности Киев, страдают от последствий непогоды.

Сильные снегопады парализовали движение транспорта. Из-за значительного снижения температуры в городе работают круглосуточные пункты обогрева.

Подробнее о непогоде в Украине и Киеве читайте на Фактах ICTV.

Источник: Департамент образования и науки Киева