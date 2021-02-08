Негода у Києві: мешканців міста закликали залишати дітей вдома

Через складні погодні умови киян просять за можливості залишати дітей вдома.

За інформацією Департаменту освіти і науки Києва, дитячі садки та школи столиці працюватимуть, однак через значні морози та ймовірні ускладнення руху транспорту безпечніше, якщо діти перебуватимуть вдома.

Крім того, протягом цього періоду киян закликали менше користуватися власним транспортом та не паркувати авто на узбіччях доріг.

Водночас педагоги максимально ефективно організують навчальний процес у цей період.

Негода у Києві

8 лютого низка регіонів країни, зокрема Київ, потерпають від наслідків негоди.

Снігопади паралізували рух транспорту. Через значне зниження температури у місті працюють цілодобові пункти обігріву.

Детальніше про негоду в Україні та Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент освіти і науки Києва