В Україні анонсували у першій половині 2021 року нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.
– У нас є намір у першій половині 2021 роки попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%, – заявив Шмигаль.
Над цією програмою уряд працює в колаборації з Національним банком України.
Прем’єр зазначив, що з березня цього року запрацює програма Доступна іпотека, яка спрощує доступ до іпотеки і пропонує ставку до 7%.
– Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше, – заявив Денис Шмигаль.
Відновлення економіки у 2021 році
В Україні і надалі планують продовжувати медичну реформу, а також в рамках плану з відновлення економіки у країні будуть проведені мала і велика приватизації через систему ProZorro.
Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені до святкування Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.