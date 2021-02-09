В Україні анонсували у першій половині 2021 року нову програму фінансового лізингу та іпотеки під 5% річних.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– У нас є намір у першій половині 2021 роки попрацювати і створити можливість фінансового лізингу та іпотеки під 5%, – заявив Шмигаль.

Над цією програмою уряд працює в колаборації з Національним банком України.

Прем’єр зазначив, що з березня цього року запрацює програма Доступна іпотека, яка спрощує доступ до іпотеки і пропонує ставку до 7%.

– Звичайно, для окремих категорій громадян ставку потрібно знижувати ще більше, – заявив Денис Шмигаль.

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