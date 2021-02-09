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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Стреляли у Авдеевки и Водяного: боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

За последние сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Стреляли у Авдеевки и Водяного: боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

Недалеко от населенного пункта Южное боевики совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также с автоматической станковой гранатомета.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ неоднократно вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.

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С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Никто из украинских военных не пострадал.

Нарушения на Донбассе

По состоянию на 7 февраля в зоне ООС боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку Новомихайловка боевики начали обстрел украинских позиций в станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия. Один военнослужащий был ранен. Его оперативно госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Источник: Штаб ООС

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