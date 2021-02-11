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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Через негоду рух вантажівок обмежено у восьми областях (СПИСОК)

Станом на вечір 11 лютого у восьми областях обмежили рух для вантажівок через складні погодні умови.

Через негоду рух вантажівок обмежено у восьми областях (СПИСОК)

Обмеження руху на дорогах у:

Львівській області – на автодорогах М-06 Київ – Чоп, М-10 Львів – Краковець, М-11 Львів – Шегині, М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, Н-09 Мукачево – Львів, Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, Н-17 Львів – Луцьк, Р-15 Ковель – Жовква.

Івано-Франківській області – на а/д Н-09 Мукачево – Івано-Франківськ – Львів на ділянці міста Рогатин – межа Львівської області.

Закарпатській області – на перевальних ділянках доріг (Латірський, Абранський перевали), М-06 Київ – Чоп.

Тернопільській області – на а/д М-09 Тернопіль–Львів–Рава-Руська, М-12 Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам’янка, М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече.

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Черкаській області –  на автодорогах М-05 Київ–Одеса, Н-01 Київ–Знам’янка, Н-08 Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя–Маріуполь.

Чернігівській області – на а/д М-01 Київ–Чернігів–Нові Яриловичі, Н-07 Київ–Суми–Юнаківка.

Києві – на М-01 Київ – Чернігів, М-03 Київ – Харків, М-05 Київ – Одеса, М-06 Київ – Чоп, М-07 Київ – Ковель, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

Полтавській області –  на а/д М-03 Київ – Харків – Довжанський, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

Погода в Україні

Негода в Україні вирує вже четвертий день поспіль. Найближчі два дні знову очікується погіршення погоди.

Тому водіїв просять не виїжджати без потреби, оскільки складні погодні умови синоптики обіцяють по всій країні.

Джерело: Укравтодор

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