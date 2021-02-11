По итогам 2020 года ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков. За прошедший год его прибыль составила 25,3 млрд грн – это 61% всех доходов сектора.

На втором месте, по данным Национального банка Украины, с прибылью 4,075 млрд грн – Райффайзен банк Аваль, на третьем – Ощадбанк (2,8 млрд грн), на четвертом – ПУМБ (2,6 млрд грн) и на пятом – ОТП Банк (1,7 млрд грн).

При этом по убыткам лидер Укрэксимбанк – 5,594 млрд грн. За ним следуют – Проминвестбанк (451,5 млн грн), Правэкс Банк (184,1 млн грн), БТА Банк (98,8 млн грн) и Юнекс Банк (36,6 млн грн).

В целом в 2020-ом банки получили 41,3 млрд грн. Это на 29% меньше аналогичного периода прошлого года. Прибыльными были 65 из 73 работающих банков.

В НБУ отмечают, что финансовое положение банков ухудшил коронакризис, но менее ощутимо, чем ожидалось весной 2020 года.

В первом полугодии 2020-го, в январе-июне, государственный ПриватБанк также возглавлял рейтинг украинских банков по финансовым результатам с прибылью 14,04 млрд грн.

Первая пятерка почти не изменилась. Только на пятой позиции был Ситибанк. По итогам года его сместил ОТП Банк.