За підсумками 2020 року ПриватБанк очолив рейтинг найприбутковіших українських банків. За минулий рік його прибуток склав 25,3 млрд грн – це 61% всіх доходів сектору.

На другому місці, за даними Національного банку України, з прибутком 4,075 млрд грн – Райффайзен банк Аваль, на третьому – Ощадбанк (2,8 млрд грн), на четвертому – ПУМБ (2,6 млрд грн) і на п’ятому – ОТП Банк (1,7 млрд грн).

Водночас за збитками лідер Укрексімбанк – 5,594 млрд грн. За ним йдуть – Промінвестбанк (451,5 млн грн), Правекс Банк (184,1 млн грн), БТА Банк (98,8 млн грн) і Юнекс Банк (36,6 млн грн).

Загалом у 2020-му банки отримали 41,3 млрд грн. Це на 29% менше аналогічного періоду минулого року. Прибутковими були 65 з 73 діючих банків.

У НБУ відзначають, що фінансове становище банків погіршила коронакриза, але менш відчутно, ніж очікувалося навесні 2020 року.

У першому півріччі 2020-го, у січні-червні, державний ПриватБанк також очолював рейтинг українських банків за фінансовими результатами з прибутком 14,04 млрд грн.

Перша п’ятірка майже не змінилася. Тільки на п’ятій позиції тоді був Сітібанк. За підсумками року його змістив ОТП Банк.